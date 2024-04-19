К республиканскому субботнику может подключиться каждый желающий. Жилищно-коммунальные службы готовы предоставить уборочный инвентарь и посадочный материал для благоустройства и озеленения территории. Их можно получить в ЖЭУ своего района. С собой следует взять паспорт для внесения данных в журнал учета выдачи инвентаря. При выполнении работ особое внимание уделяется безопасности, прежде всего, проведению целевого инструктажа по тем видам работ, которые будут выполняться на месте.