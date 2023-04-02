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Любую экономику делают люди - о важности каждого звена в любой цепи в специальном проекте "Мирные люди"
Любую экономику делают люди: от их старания, компетенции, патриотизма, преданности своему делу зависит итоговый результат. Работа на совесть - тоже элемент того самого народного единства, условия, который Президент обозначил первым среди факторов сохранения независимости и суверенитета. Ну и вот один из таких трудовых примеров.
Современная открытая производственная экосистема полного цикла с широким спектром бизнес направлений и историей длиною в 80 лет. В состав холдинга "Горизонт" сегодня входит 17 предприятий, а над разработкой и производством высококачественной продукции трудится около 5000 сотрудников.
О важности каждого звена в любой цепи смотрите в специальном проекте АТН в Год мира и созидания "Мирные люди" (видео).
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