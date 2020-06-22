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Любые выборы должны укреплять страну, а не разъединять - эксперты о суверенитете и банковских аферах

В студии "Главного эфира"-политик Олег Гайдукевич, политический аналитик Петр Петровский, бизнесмен Юрий Терех и историк Вадим Гигин. Разговоро ценностибелорусского суверенитета и масштабе аферы в банковском секторе, экономике и политике.

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