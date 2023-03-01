"Людей расстреляли, дома сожгли, а имущество разграбили" - зверства батальона Дирлевангера в годы Великой Отечественной

13 декабря 1960 года следственный отделКГБ Беларуси возбудил уголовное дело по факту злодеяний, совершенных в годы Великой Отечественной войны батальоном Дирлевангера. На тот момент был установлен 21 человек из числа участников формирования. О тех, кто участвовал практически в каждой масштабной карательной экспедиции, рассказывается в фильме АТН "Каратели Дирлевангера" из цикла "Без срока давности".

Наиболее активным для эсэсовцев, лютовавших в Беларуси, стал 1943 год. Уже 6 января началась операция "Франц", которая проходила на территории Червенского, Березинского, Пуховичского районов Минской области и Осиповичского района Могилевской области. Нацисты планировали ликвидировать партизанские соединения, которые не удалось уничтожить в ходе акции "Фрида". В этот раз они применили даже авиацию.

Партизаны нападали на немецкие гарнизоны, отбивали людей от угона в Германию и возвращали населению украденное имущество и продовольствие. Но мстили фашисты не вооруженным партизанским формированиям, а гражданскому населению.

"Оцепление, несколько кордонов, - рассказывает научный сотрудник Музея истории Могилева Петр Хованский, - возвращали всех, кто куда-то отбился, кто сошел в лес. Собирали всех на площади для какого-то якобы объявления, а потом сгоняли людей в помещение - и дальше уже огонь, пепел, смерть, кровь".

По словам, заведующего отделом Национального архива Беларуси, кандидата исторических наук Святослава Кулинка, практиковались карателями налеты на деревни: "Например, был обстрелян какой-то немецкий патруль, и на ближайшую деревню сразу совершался налет, чтобы провести акцию возмездия. И автоматически деревня попадала в категорию сочувствующих партизанам, гражданское население, как правило, уничтожалось".

Подсудимый Стопченко рассказывал, как уничтожали людей: "В деревне Маковье (Червенского района. - Прим. ред.) был один недостроенный дом. В этот дом согнали больше 10 человек. Сгоняли людей и в другие дома и сараи, где их расстреливали. В этой деревне было расстреляно большое количество людей. Я расстреливал людей, то же самое делали и остальные подсудимые. В деревне Тадуличи Червенского района людей расстреляли, дома сожгли, а имущество разграбили".

Краевед Александр Павлюкович отметил, что у батальона Дирлевангера была характерная манера - они расстреливали людей в домах, а потом в этих домах сжигали трупы, чтобы не оставалось никаких следов.

Каратель Алексей Стопченко после войны работал учителем начальных классов в Ростовской области. На суде заявил: "С каждым выездом на операции мы все больше наглели, больше грабили, больше пили. Я не знаю, сколько за все время убил людей. Я не подсчитывал. Мы были вместе с немцами и выполняли их приказы. Я участвовал в боях с партизанами, но в основном уничтожал женщин, детей и стариков".

Спустя почти 20 лет после трагедии в деревне Копацевичи бывшего Старобинского района тот же Стопченко на суде достаточно спокойно говорил о том, что хорошо помнит ту операцию: людей согнали в дома, расстреляли, дома подожгли. В деревне Заглинное переночевали, а утром расстреляли людей.

Несмотря на то что Президиум Верховного Совета СССР, как правило, не заменял карателям смертную казнь на длительные сроки заключения, трое остались жить, в том числе Стопченко.