Первые там, где сложно и опасно - они привыкли действовать четко, слаженно и без лишних слов. 22 ноября отмечается День создания отрядов милиции особого назначения.

В Беларуси подразделение ведет свою историю с 1988 года. Особый сплав молодости и опыта - так говорят об ОМОНе Минской области. На счету бойцов сотни сложнейших спецопераций и задержаний. Важную роль играет передовое оснащение - современные средства связи, новейшие образцы вооружения, спецтранспорт. Все это помогает подразделению реагировать на угрозы молниеносно.

Виктор Марачков, командир ОМОН УВД Минского облисполкома:

"По поручению министра внутренних дел Республики Беларусь генерал-лейтенанта милиции Кубракова Ивана Владимировича в 2024 году в подразделении создано отделение разведки и противодействия беспилотным летательным аппаратам. На сегодняшний день мы располагаем современными беспилотными летательными аппаратами, средствами их обнаружения и подавления. Наши сотрудники проходят обучение в ведомственных вузах - Академии МВД и Могилевском институте МВД Республики Беларусь. Кроме того, в штате есть специалисты, прошедшие курс подготовки в специализированных подразделениях на территории Российской Федерации. Также в отряде имеются симуляторы полетов дронов для отработки практических навыков".

И все же, за каждой успешно проведенной спецоперацией стоят конкретные люди со стальным характером и железной выдержкой. Бойцы, для которых нет невыполнимых задач.