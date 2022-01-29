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Люди благодарят Александра Лукашенко за откровенность

Послание Александра Лукашенко не оставило равнодушным никого. Люди благодарят главу государства за откровенность и любовь к своему народу (видео).

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