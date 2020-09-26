Созидать, работать и совместными усилиями строить будущее страны. Мнение абсолютного большинства белорусов было и остается неизменным. Уже очевидно, что и призывы заблокировать работу предприятий не нашли поддержки у большинства сотрудников. Люди хотят работать - такова объективная реальность.



