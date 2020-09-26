ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Люди хотят работать - такова объективная реальность

Созидать, работать и совместными усилиями строить будущее страны. Мнение абсолютного большинства белорусов было и остается неизменным. Уже очевидно, что и призывы заблокировать работу предприятий не нашли поддержки у большинства сотрудников. Люди хотят работать - такова объективная реальность.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все