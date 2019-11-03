"Люди на болоте" - специальный репортаж о жизни белорусского Полесья

Кино позволяет увидеть неочевидные вещи. Например, болота, на первый взгляд, что в них хорошего? А между тем они одна из главных природных ценностей Беларуси.



В них сосредоточено около 7 миллиардов кубометров пресной воды. А гектар таких земель выделяет больше кислорода, чем гектар леса. С начала 60-х годов прошлого века болота осушали, теперь снова восстанавливают. Оценили их значимость. Меняется и уклад людей, которые живут на таких ландшафтах.



Сегодня они хранители традиций и носители истории. "Люди на болоте" - смотрите специальный репортаж Агентства теленовостей о жизни белорусского Полесья.



