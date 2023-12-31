Люди не всегда осознают степень опасности - судмедэксперт рассказал, как детонирует петарда

Заряды для праздничных мини-взрывов в эти предпраздничные дни в торговых центрах раскупаютсякак горячие пирожки. Пиротехника всех калибров уходит на ура - самый сезон для экстремального развлечения. Однако у этой предпраздничной суеты есть и другая сторона, точнее - опасность. Несоблюдение правил безопасности или небрежность в использовании "зарядов для настроения" может обернуться трагически. Начальник управления судебно-медицинских экспертиз УГКСЭ по Гомельской области Игорь Шкилев рассказал БЕЛТА о том, как "залпы для эмоций" оборачиваются серьезной травмой.





Опасность на повторе

Речь в первую очередь идет о петардах и их пиротехнических свойствах. "На самом деле, это не безобидная забава, хотя на первый взгляд и кажется таковой. Но ежегодно получаем случаи травматизма вследствие взрыва петард", - поясняет государственный медицинский судебный эксперт.

К примеру, совсем свежий случай, по законам злой иронии, произошел вечером 24 декабря в Гомельском районе. Фактически играя, травмы получил 26-летний гомельчанин. Эффект взорвавшейся в тот вечер петарды не удалось оценить в полной мере - горожанин получил травму лица и левой кисти. Мужчина обратился за медицинской помощью. Его госпитализировали с ожогами I-III степени. Будет ли он встречать Новый год дома, решат врачи.

Начальник управления отмечает: подобные случаи регистрируются ежегодно, и примеров можно привести немало. Травмы получают и взрослые, и дети. Однако не всегда любители ярких ощущений учатся на чужих ошибках.

Калибр опасности не зависит от размера

По мнению Игоря Шкилева, опасность петард заключается в том, что люди не всегда осознают ее степень. "Многим кажется, что большая по размеру петарда может быть очень опасна, а вот маленькие - это детская забава и особой опасности не представляет. Ими разрешают пользоваться даже детям", - подчеркивает он, объясняя главное заблуждение, которое может привести к серьезным последствиям.

"Не все и не всегда понимают механизм получения такой взрывной травмы. А ведь это практически как выстрел в упор. Если выстрелить холостым патроном с расстояния 10 м, то ничего не будет, а в упор - серьезные ранения с повреждением костей скелета и др. Иными словами на коротком расстоянии развивается очень высокая энергия, и поэтому разрыв даже маленькой петарды в ладони вызывает очень тяжелые повреждения мягких тканей кисти. Не важно, взрослый или ребенок, при плотном контакте с рукой при таком воздействии просто разрывает мягкие ткани на достаточно большом протяжении и глубине", - максимально доступно разъясняет государственный медицинский судебный эксперт.

Есть еще одна опасность маленьких петард, о которой узнают, когда до беды остается несколько секунд. Так, не раз фиксировали случаи, когда при поджигании фитиля петарды изделие падало в рукав - и взрыв происходил внутри. "Бывало, что ребенок или взрослый сделал замах, чтобы бросить петарду, а при неловком движении она соскальзывала и оказывалась в рукаве. Несколько секунд - и происходит взрыв", - вспоминает случаи Игорь Шкилев.

Бывает, иногда в игре подростки могут закинуть петарду за шиворот или в капюшон кому-то в компании. Тогда повреждения возникают в области шеи, спины или головы. В каждом случае - свои риски.

И все же наиболее тяжелые ранения - при взрыве петарды в ладонях. "На близком расстоянии пороховые газы действуют очень травматично", - повторяет государственный медицинский судебный эксперт.

Вернуть функционал кисти

"Со всей очевидностью можно констатировать, что наиболее тяжелые - травмы кисти и глаз. Травмы кисти - очень серьезные, потому что и сам этот орган со сложной анатомией и отношениями сухожилий, сосудов, мышц. И такие повреждения очень часто приводят к инвалидности. Функции кисти после травмы очень трудно восстановить", - акцентирует Игорь Шкилев.

Хирургия кисти - очень сложное медицинское направление. Отделение хирургии кисти действует в Минске. Собрать тонкость переплетений кисти после взрывной травмы очень непросто. В зависимости от степени повреждения может остро стоять вопрос о восстановлении дееспособности кисти в принципе, не говоря о полном возвращении к привычному функционалу. "Очень высок процент инвалидизации при таких травмах", - напоминает начальник управления.

Обычно такие травмы становятся последствием всех факторов мини, но все же взрыва. "Петарда находится в ладони, поэтому действует одновременно и термический фактор, и механический, приводя к ожогам и разрыву тканей. В этом процессе действуют обыкновенные пороховые газы, которые используются и в составах для огнестрельного оружия", - говорит Игорь Шкилев.

Во все глаза

В ожидании вау-эффекта от пиротехнических изделий зрители могут получить и травмы глаз. Такие случаи нельзя исключать.

"Травмировать орган зрения можно от любых пиротехнических изделий, от которых может что-то отделяться, те же пороховые газы и др. Да, травмы менее тяжелые, чем кисти, как ни странно. Но возможно попадание инородного тела от петарды в полость глазного яблока. И чаще всего это поверхностные травмы, которые затрагивают роговицу. Возможны повреждения различной степени тяжести, для устранения которых может понадобиться оперативное вмешательство", - приводит примеры собеседник.

Взрывная опасность

И салютные установки могут обернуться несчастным случаем. Особенно если они неправильно установлены или их используют нетрезвые. В сети видели немало сюжетов, когда изменялось направление полета фейерверка. "При попадании в лицо можно ожидать травму любой степени тяжести. Представьте только, если тот разрыв, который так красиво происходит вверху, сконцентрируется в области лица", - отмечает государственный медицинский судебный эксперт.

Были случаи возникновения пожаров или травмирования людей из-за бенгальских огней.

Беда может прийти или прилететь даже в открытую для проветривания форточку. И запущенные петарды попадали прямиком в такую случайную мишень. На памяти - случай, когда петарда залетела и в детскую коляску. "К счастью, исход был благоприятный, но экспертизу проводили", - рассказывает начальник управления.