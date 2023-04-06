Люди с какой формой сердца живут меньше

По степени вытянутости или сферичности сердца можно определить риск мерцательной аритмии и сердечной недостаточности, установили исследователи. Об этом пишетРИА Новости.

Похоже, скоро по снимку смогут предсказывать болезнь, чтобы начинать профилактику задолго до первых симптомов.

"Не остается постоянной"

Сердечки, которые изображают на открытках, не имеют ничего общего с реальностью. Сердечная мышца больше похожа на лежащую на боку грушу. И пропорции со временем меняются.

"Это происходит под воздействием разных факторов, включая возраст, образ жизни, состояние здоровья, - говорит Айдар Шарафеев, доктор медицинских наук, профессор, руководитель сердечно-сосудистого центра Hadassah Medical Moscow. - К старости сердце может сильно увеличиться. Влияют и хронические заболевания, такие как гипертония или диабет".

У новорожденных сердце близко к шару, но уже к 12 годам - овал. У гипертоников, людей, склонных к полноте, и мужчин этот орган со временем приобретает коническую форму, у женщин, особенно астенического телосложения, часто так и остается овальным.

Размеры сердца здорового человека коррелируют с его весом и ростом, зависят от обмена веществ, а положение - горизонтальное, вертикальное или наклонное - определяется формой грудной клетки, возрастом и артериальным давлением.

Длина этого органа - десять-пятнадцать сантиметров, ширина в основании - восемь-десять сантиметров. Масса у мужчин - от 274 до 385 граммов, у женщин - от 203 до 302. Кардиомегалия - увеличение размеров сверх этих пределов - может свидетельствовать о разных заболеваниях: от банальной гипертонии до порока сердца.

Диагноз по тени

В кардиологии принята морфологическая классификация по тени, которую оставляет сердечная мышца на рентгенографических снимках. Тут пять вариантов: обычная (классическая "груша"), митральная (с выступом в районе митрального клапана), аортальная (с "талией"), шаровидная и треугольная (иногда ее еще называют трапециевидной).

С каждой связан целый список нормальных и патологических состояний. Поэтому однозначно диагностировать заболевание по снимку нельзя. Если возникают подозрения, назначают специальные исследования.

Прежде всего проверяют функции основных отделов сердца. Современные инструментальные методы - электрокардиография (ЭКГ), компьютерная томография (КТ), ультразвуковые исследования (эхоКГ, УЗИ), магнитно-резонансная томография (МРТ) и другие - позволяют это сделать в деталях. И если есть какие-то аномалии, то клиницисты их, как правило, выявляют.

Ученые же ищут способы раннего прогнозирования сердечно-сосудистых заболеваний, занимающих первое место в мире среди причин смерти.

"Форма сердца указывает на отклонения или состояния, которые влияют на структуру и функцию органа, аномалии. Это может служить ранним предиктором сердечно-сосудистых заболеваний", - подтверждает Шарафеев.

Внутри сердца есть четыре камеры: два предсердия и два желудочка. Левое предсердие и левый желудочек образуют "артериальное сердце" (по типу проходящей через него крови), правый желудочек и правое предсердие - "венозное".

Сердце человека





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Обычно при ранней диагностике кардиомиопатии - нарушения функций миокарда, связанного с прогрессирующей сердечной недостаточностью, - обращают внимание на размеры камер и эффективность сокращения сердечной мышцы. Американские исследователи под руководством доктора медицинских наук, кардиолога Дэвида Оуяна из Института сердца Шмидта Медицинского центра Сидарс-Синай в Лос-Анджелесе предложили еще один критерий: степень сферичности (или округлости) сердца.

"Мы обнаружили, что у людей со сферическим сердцем на 31 процент выше вероятность мерцательной аритмии и на 24 процента - кардиомиопатии", - приводятся в пресс-релизе центра слова Оуяна.

Ученые воспользовались данными британского биобанка UK Biobank с генетической и клинической информацией о более чем 500 тысячах человек, за которым наблюдали несколько десятилетий. Отобрав 38 897 изображений МРТ сердца людей, которых на момент обследования считали здоровыми, кардиологи обработали их с помощью искусственного интеллекта, а затем сопоставили с более поздними медицинскими записями.

Предположили, что округлость - соотношение размеров по короткой и длинной осям - усиливается задолго до болезни.

"Это возможный маркер проблемы, - объясняет Шоа Кларк, еще один автор работы, профилактический кардиолог из Медицинской школы Стэнфордского университета. - Благодаря методам глубокого обучения при анализе медицинских изображений в крупном масштабе мы получили новые способы оценки".

При этом выделили округлость левого желудочка - главного элемента сердца, самой мощной мышечной камеры. Ее стенки в три-четыре раза толще, чем у соседа справа, так как в ней начинается большой круг кровообращения и кровь прокачивается под более высоким давлением.

Болезнь или гены

Изучив генетические профили пациентов, ученые обнаружили четыре гена - PLN, ANGPT1, PDZRN3 и HLA DR/DQ, связанные как с кардиомиопатией, так и со сферичностью сердца. Три из них также коррелируют с повышенным риском мерцательной аритмии.

Однако непонятно, что первично, а что вторично. Возможно, причина - в генетической предрасположенности. В то же время известно, что сердце становится более округлым после травм, стрессов, сердечных приступов.

"Не исключено, что изменение формы и есть первый признак недуга, - отмечает Кристин Альберт, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой кардиологии в Институте сердца Шмидта и соавтор исследования. - Понимание того, что происходит с сердцем, когда оно сталкивается с болезнью, в сочетании с надежными и интуитивно понятными изображениями - важный шаг в предотвращении двух распространенных сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшающих качество жизни".