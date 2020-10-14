Люди стали чаще пользоваться тревожными кнопками для вызова милиции, заявляют в МВД. Причина этому - протестные акции. За последние два месяца значительно увеличилось количество вызовов через охранные сигнализации на объектах социального значения. Виной тому разбитые стекла и двери. Также простых людей волнует большое скопление подозрительных лиц, расклеивание листовок с призывами к насильственному захвату власти, оглушающие сигналы автомобилей и речевки с призывами к насилию. Между тем столичным объектам торговли из-за таких «мирных» акций пришлось изменить график работы и установить тревожные кнопки. Очевидно, что большинство людей устало от протестов. Они хотят спокойно спать по ночам, не бояться выходить на улицу, посещать торговые центры и места отдыха.