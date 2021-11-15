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Люди стараются помочь мигрантам всем необходимым

Застрявшие на границе беженцы, безусловно, вызывают сострадание и сочувствие у простых белорусов. Люди стараются помочь всем необходимым и высказывают свое мнение по поводу сложившейся обстановки.

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