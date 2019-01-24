Люди своего дела. Наталья Конопля в центре детской онкологии уже 30 лет

Тысячи маленьких пациентов, вместе с которыми преодолен тяжелый диагноз. Наталья Конопля в центре детской онкологии уже 30 лет. Работать пришла в научно-исследовательский центр. Затем стала онкологом – в то время в Беларуси открыли первое отделение детской онкологии. Кроме лечебной практики Наталья совмещает должность заместителя директора Республиканского центра детской онкологии. А также трудится над научными разработками.

Рассказывает Наталья Кезик.

Но оценить и полюбить свою профессию Наталья Конопля смогла не сразу. Значимость помощи больным людям поняла, когда пришла на работу в первое в нашей стране отделение для детей больных онкологией. Тридцать лет тому назад.





И к развитию современных методов лечения врач Наталья Конопля также имеет причастность. В 2009 вместе с сослуживцами разработали эффективный метод лечения агрессивных опухолей, увеличивая дозы и интенсивность химиотерапии. С того времени, как его начали использовать, количество маленьких пациентов, поборовших свою болезнь, увеличилось на четверть.

Исследовать онкологические заболевания детей Наталья Конопля продолжает и сейчас. Работает над методом ранней диагностики рецидива.