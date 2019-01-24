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Люди своего дела. Наталья Конопля в центре детской онкологии уже 30 лет
Тысячи маленьких пациентов, вместе с которыми преодолен тяжелый диагноз. Наталья Конопля в центре детской онкологии уже 30 лет. Работать пришла в научно-исследовательский центр. Затем стала онкологом – в то время в Беларуси открыли первое отделение детской онкологии. Кроме лечебной практики Наталья совмещает должность заместителя директора Республиканского центра детской онкологии. А также трудится над научными разработками.
Рассказывает Наталья Кезик.
Но оценить и полюбить свою профессию Наталья Конопля смогла не сразу. Значимость помощи больным людям поняла, когда пришла на работу в первое в нашей стране отделение для детей больных онкологией. Тридцать лет тому назад.
И к развитию современных методов лечения врач Наталья Конопля также имеет причастность. В 2009 вместе с сослуживцами разработали эффективный метод лечения агрессивных опухолей, увеличивая дозы и интенсивность химиотерапии. С того времени, как его начали использовать, количество маленьких пациентов, поборовших свою болезнь, увеличилось на четверть.
Исследовать онкологические заболевания детей Наталья Конопля продолжает и сейчас. Работает над методом ранней диагностики рецидива.
Независимо от административных обязанностей и научных исследований, свой рабочий день врач начинает с обхода пациентов. Историю почти каждого знает точно. А после работы больше всего детский доктор любит читать. Книги помогают найти ответы на вековые вопросы.
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