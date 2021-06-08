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Люди, традиции и события - все, что нас объединяет, представлено на сайте Года народного единства

Для белорусского народа важны люди, традиции и события - все это представлено на сайте Года народного единства. Контент портала godedinstva.by насыщен красочными событийными и пейзажными фото и видео из разных уголков Беларуси. Также самую важную информацию можно узнать и в Telegram-канале "Народный".


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