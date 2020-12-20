Люди в погонах первыми приходят на помощь. История, произошедшая в Узденском районе

Отрадно, что методы работы правоохранителей идут в ногу со временем - и это вселяет дополнительную уверенность в том, что на наших улицах будет порядок. А нарушителям, говоря простым языком, мало не покажется. Наш следующий материал продолжит тему работы правоохранителей. Ведется ведь она не только по воскресеньям. И далеко не всегда попадает в публичную плоскость. Пока в деструктивных чатах пытаются всячески демонизировать сотрудников, они каждый день продолжают нести службу - спасать жизни, предотвращать трагедии.



