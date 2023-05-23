"Люди вправе видеть отдачу". Лукашенко поставил перед системой здравоохранения принципиальный вопрос

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по актуальным вопросам здравоохранения высказал ряд нареканий по поводу вскрытых негативных фактов, сообщает БЕЛТА.

"Cо стороны государства делается все возможное. Средства на медицину - ремонт, оборудование, зарплаты, лекарства - выделяются колоссальные. И, конечно, люди вправе видеть отдачу, - отметил глава государства. - Я не хочу сказать, что мы сделали все в здравоохранении с точки зрения государства. Но сравните нас, к примеру, с богатейшей Украиной. До войны. Вы же в контакте были с нашими братьями в Украине. Вы видели, в какой ситуации находилась богатейшая Украина с точки зрения здравоохранения. Причина одна - власть самоустранилась от решения проблем здравоохранения. Мы же, сжав зубы, терпели. И врачи небольшую порой зарплату получали, и мы последнее отдавали на здравоохранение. На выработку системы функционирования этой наиважнейшей отрасли жизни любого общества. Дороже здоровья у человека ничего нет".

Александр Лукашенко отметил, что в отечественном здравоохранении действительно есть целый ряд достижений и многое делается. Например, в области защиты материнства и детства, в трансплантологии и так далее. "Сегодня речь не об этом. Мы это все хорошо знаем, - сказал он. - Два слова (об этих достижениях. - прим. БЕЛТА), если кто-то думает хвастаться. Все остальное - от жизни".

"Сегодня речь пойдет о том, как мы относимся к нашему народу, как мы относимся к нашим простым людям, без которых нас бы в этом зале не было. А если конкретно: как мы лечим людей там - на селе, в малых городах, поселках, агрогородках, как мы к ним относимся? Не в РНПЦ - это тоже важно, они идут в авангарде, должны показывать пример и учить тех, кто непосредственно на баррикадах", - обозначил Президент основной принципиальный вопрос для обсуждения.

В последнее время стало поступать много сигналов о снижении качества оказания медицинской помощи, да и попросту об отсутствии надлежащего порядка в учреждениях здравоохранения. Эти факты изучала созданная по поручению главы государства независимая рабочая группа.

"На сегодняшнем совещании мы должны дать объективную оценку сложившейся ситуации и решить, что делать дальше. Я вас предостерегаю от круговой поруки здесь. Пойдете отсюда без портфелей, и пойдете не просто к себе домой, а в другие места. Нужна объективная оценка того, что происходит. Мы не собрались здесь хвалить и захваливать друг друга. Причин для этого нет. Помимо отчета независимой рабочей группы, доклада министра я хотел бы услышать мнение наших контролеров и наших медиков, руководителей снизу - чего не хватает. Должны быть конкретные предложения. Нам надо принимать решения", - сказал Александр Лукашенко.