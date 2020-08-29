Люди, выражающие свою поддержку действующей власти, подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому насилию

Травля в социальных сетях и нападения в реальной жизни. Следующий эпизод дает повод поразмышлять о равных для всех правах на выражение своего мнения и своей позиции. Люди, выражающие свою поддержку действующей власти, впоследствии подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому насилию.



