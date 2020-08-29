ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Люди, выражающие свою поддержку действующей власти, подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому насилию

Травля в социальных сетях и нападения в реальной жизни. Следующий эпизод дает повод поразмышлять о равных для всех правах на выражение своего мнения и своей позиции. Люди, выражающие свою поддержку действующей власти, впоследствии подвергаются угрозам, преследованиям и даже физическому насилию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все