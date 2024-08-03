Люди ждали годами! Как КГК Беларуси справился с долгостроями и что сейчас требуют от организаций, которые возводят дома

В 2024 году Комитету госконтроля Беларуси исполняется 30 лет. Все эти годы в центре внимания ведомства были вопросы, которые волнуют людей: здравоохранение, образование, ЖКХ. Контроль со стороны ведомства позволил устранить ряд проблем, например, большое количество долгостроев.

Многочисленные жалобы граждан на задержки с получением заветных ключей от квартир сыпались в КГК. В 2013 году масштаб достиг критической точки. Во всех регионах насчитывалось свыше 300 долгостроев. Заплатив за квадратные метры, люди годами ждали завершения строительства.

На белорусский строительный рынок стали приходить застройщики, которые работали по заявительному принципу: есть желание - строй. Государство, не создавая лишних трудностей, давало возможность проявить себя, рассчитывая на добросовестность исполнителей.

Как таковых требований к новоиспеченным застройщикам тогда не было. Им не нужно было предоставлять аттестацию или лицензию, которая бы подтвердила их способность справиться с заказом.

Они заявляли: "Да, я построю". Они нанимали тех же рабочих, арендовали какую-то технику, как могли, так и строили. Потом у них не хватало денег, поскольку строить они не умели, опыта не было. Строительство домов останавливалось, потому что рассчитаться было нечем - подрядчики уходили, заказчик закрывался. И все дома стояли "замороженными". Вера Мацулевич, замначальника главного управления контроля строительства, ЖКХ и по Минску Комитета госконтроля Беларуси

Недовольство дольщиков, росло. За решение наболевшего вопроса взялся Комитет госконтроля в составе специальной рабочей группы. Совместно со специалистами разных ведомств на контроль взяли каждый недострой. В самых сложных случаях работу по завершению стройки передавали господрядчикам и управлениям капитального строительства. Как результат, к началу 2014 года большинство долгостроев ввели в эксплуатацию.

"Были выработаны предложения и внесены изменения в законодательство. Сегодня застройщик может привлекать средства граждан только после того, как он возведет не менее 15 % этого объекта собственными средствами: подземный уровень и первый этаж. Затем на законодательном уровне была определена типовая форма договора долевого строительства, где должна указываться стоимость одного квадратного метра", - обозначила Вера Мацулевич.





По инициативе Госконтроля были отменены и жилищные облигации. Поводом стали нашумевшие истории обманутых столичных дольщиков домов, возводившихся компаниями "Тамбаз" и "Жилстройкомплект". В обоих случаях после проверок КГК были возбуждены уголовные дела. А людям подставило плечо государство - дома достраивали государственные строительные организации.

Взяться за строительство жилья сейчас может только та организация, что имеет опыт работы в этой сфере. По предложению Комитета госконтроля была введена обязательная аттестация для всех: заказчиков, подрядчиков и проектировщиков.