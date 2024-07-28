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Людмила Гладкая: Изначально Рико Кригер признавал свою вину абсолютно по всем предъявленным статьям
Изначально Рико Кригер признавал свою вину абсолютно по всем эпизодам, по всем предъявленным статьям. Об этом в интервью программе "Главный эфир" рассказала обозреватель издательского дома "Беларусь сегодня" Людмила Гладкая.
После появления нового адвоката Кригер стал признавать свою вину частично. По сути, тем самым он подписал себе смертный приговор.
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