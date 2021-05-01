Людмила Гладкая про сеть группировок анархистов в проекте "Площадка"

Беларусь оказалась опутанной сетью группировок анархистов. Они вооружены, обучены и готовы к радикальным действиям. Как ГУБОПиК потянул за нитку анархистского движения, а распутал целый клубок. Людмила Гладкая подготовила цикл авторских рубрик "Площадка", где раскроет замыслы и лица преступников. Первый выпуск прямо сейчас.

Вся страна оказалась опутанной сетью связанных между собой анархистских группировок. Они готовы к радикальным действиям, имеют четкую иерархию, роли, организацию

Потянув за одну ниточку анархистского движения лишь в одном регионе, оперативники главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД увидели такую картину: вся страна оказалась опутанной сетью, считай, готовых групп боевиков. Не исключаю, что эти ячейки должны были стать той самой боевой силой в заговоре против белорусского лидера, о которой обмолвились задержанные недавно в Москве Федута и Зенкович.



В 2017 году под черными знаменами анархистов по всей стране прокатились протестные акции. Распутывая этот клубок, сотрудники ГУБОПиК уже не сомневались: в стране действуют связанные между собой анархистские группировки. Они готовы к радикальным действиям, имеют четкую иерархию, роли, организацию. Достаточно было отдать приказ. Связь - только через личные контакты, переписка зашифрована. Боевое слаживание, тренировки проходили в основном в лесах. Выпускались обучающие видеоролики и методички, в том числе по изготовлению взрывчатки, "коктейлей Молотова", как противодействовать силовикам.



Ниточки от каждого регионального движения вели прямиком в головную структуру в Минске. Именно там подбирали кадры, растили лидеров для регионов, обучали их, строили планы и координировали их выполнение, распределяли финансы. Во главе стояло "Революционное действие" - одна из самых радикально настроенных группировок, ставящих перед собой целью свержение действующей власти силовым путем.



О себе организаторы "РД" писали так: "Наша абсолютная цель - достижение анархистского общества. Наше решение - самоуправление!"

Именно такие группировки на улице задают тон и агрессивное настроение толпе. Сторонников вербуют через соцсети, потом - персональное "собеседование"



Именно такие группировки на улице задают тон и агрессивное настроение толпе. Сторонников анархистского движения ищут в основном через соцсети. Цель - молодежь 14-20 лет. Сначала личности молодых людей анализируют через страницы в соцсетях, затем - при персональном "собеседовании".

Они, как правило, становились, извините, мясом, расходным материалом. Для них итогом участия в движении всегда становилась в лучшем случае административка, в худшем - колония.

Отдельные боевики держались в тени. Например, минчанин подпольно приторговывал вещами, а официально числился подсобным рабочим в одном из минских яслей-садов. Что мешало в нужный момент включить такого "спящего" и устроить теракт, взять детей в заложники?

Информационное сопровождение сети анархистов, помимо своих телеграм-каналов и страниц в соцсетях, оказывали площадки вроде экстремистских каналов и других сетевых ресурсов. Также у движения свой общак. Деньги поступали как через сборы внутри структуры, так и из-за границы.

Информационное сопровождение оказывали экстремистские телеграм-каналы, другие сетевые ресурсы

