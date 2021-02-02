Людмила Гладкая в проекте "Площадка"

Всебелорусское народное собрание - тема и нашего нового проекта "Площадка". Авторская подача. И слова, которые заставляют думать. Мы не делаем выводы. Мы не вешаем ярлыки. Наши авторы, эксперты, мыслители высказываются свободно. В эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" отныне есть площадка для сильных лидеров мнений. Поговорим о проблемах, которые волнуют общество. О том, кто пытается разделить белорусов? И почему участие в жизни страны кто-то пытается очернить? Размышляет Людмила Гладкая. А решать нам с вами.



Вот я все думала, как назвать все то, чем занимаются сбежавшие из страны предатели? Оказалось, просто: подложи свинью землякам. Ощущение, будто "невероятные" только сидят за границей и думают, чтобы еще такого подлого сделать?

То заставляют людей уйти с работы и остановить крупнейшие белорусские предприятия. То обучают местных преступников экстремизму. То воруют у болельщиков чемпионат мира по хоккею, который по праву должен был пройти в Минске. То очередными санкциями грозят.

Теперь "невероятных" просто корежит от мысли, что в феврале в стране пройдет масштабный форум - Всебелорусское народное собрание.

Делегатам и приглашенным Всебелорусского народного собрания грозят черными списками

Вот и пригрозили: все 2700 делегатов и приглашенных на Всебелорусское народное собрание будут внесены в санкционные списки со всеми вытекающими последствиями. Тут, мол, и уголовные дела, и распространение личных данных белорусов. Наши беглые обещают лично этому поспособствовать, припав к нужным ногам в США и ЕС. Снисходительно советуют: если участники хотят избежать такой участи, нужно срочно сложить мандат. Деталей, как обычно, не раскрывают, ссылаются на секретность. Одно ясно: себе они уже не на одну уголовную статью наговорили.

Само предложение включить в санкционные списки людей, которые внесли серьезный вклад в развитие Беларуси, аморально.

Какой будет реакция белорусов?

Я ждала, какой же будет реакция белорусов? А никакой. Стратегия давления и травли в очередной раз не дала практически никакого результата. Люди не то что мандат слагать не собираются, это даже в принципе не обсуждается. Наоборот, еще активнее включились в работу.

Идет самоорганизация сторонников конституционного строя и отечественной модели развития

А почему, собственно, такой интерес к нашему форуму? С чего так разнервничались "невероятные" оппозиционеры? Эта форма применяется десятилетиями. Да потому что это важный этап для обсуждения и решения назревших проблем, это возможность наметить ориентиры, куда двигаться дальше. А те, кто выступает против проведения такого собрания, выходит, против социальной стабильности и общественного диалога в обществе.

Они-то разговаривать не готовы, не хотят, они только бабки делят

Но самое главное, чего боятся даже не беглые куклы, а фигуры куда более крупные - это то, что в разрешении вопросов заинтересовано прежде всего общество, сам народ.

Попытки дискредитации Всебелорусского народного собрания - это атака на право белорусов самим решать свою судьбу, атака на подлинную демократию

Сегодня это такая редкость в мире. Вся эта нервозная возня "невероятных" вокруг предстоящего форума только подтверждает его значимость. Кстати, в организационный комитет уже поступило более 17 тысяч предложений.