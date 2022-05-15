Людмила Гладкая в рубрике "Площадка" о том, почему важно, чтобы дети понимали, о чем говорил Александр Лукашенко 9 Мая

Беларусь сегодня всей планете показывает пример мудрости и человечности, стремления к миру и созиданию, пример благодарности предкам и сохранения истории, любви к Родине. Нам крайне важно сберечь все это. И преподать урок врагу (если понадобится), как наши деды и прадеды. Ту войну выиграл советский солдат, а значит и мы не имеем права проиграть.



Подробнее Людмила Гладкая в рубрике "Площадка".Когда мне говорят: зачем парады, шествия, зачем столько про войну, я вспоминаю пожилую россиянку, приехавшую 9 Мая в Минск к Вечному огню, чтобы поклониться вместо ушедшего недавно отца-фронтовика.



Вспоминаю Павла Ярошенко, ставшего на колено, чтобы попрощаться со знаменем. Сказал, что это его последний День Победы.Посмотрите на "продвинутый" Запад. День Победы вне закона. 9 Мая, в мирное время, отпрыски фашистов нападают на людей, оскверняют памятники. Люди прячут от полиции символы Победы, награды дедов и отцов, тайно возлагают цветы к памятникам советским воинам-освободителям. А потом по этим цветам, по чувствам людей власти бульдозерами.





Люди едут к нам, чтобы 9 Мая пройти по проспекту в память о героях. В своих странах людей этого права лишили, им запрещено помнить.



А Украина? Уже сколько лет там ветераны войны не слышат слов благодарности в свой главный праздник? Вместо поздравлений игнорирование, оскорбление, насилие.



В Сети есть видео, как 9 мая 2011 года во Львове нацгруппировка напала на микроавтобусы, в которых ехали ветераны с внуками и правнуками. Автобусы раскачивали, пытаясь опрокинуть, использовали дымовые шашки, газ, травматические пистолеты. С кителей и пиджаков стариков срывали георгиевские ленточки и медали.



За сутки с 9 мая в наши дни украинская "армия" 36 раз обстреляла украинский народ. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.







"Продвинутый" Запад боится Дня Победы

С "продвинутым" Западом давно все понятно. Боятся они Дня Победы. За правду боятся. За напоминание одним, что сидели тихо под Гитлером, другим - что были пособниками нацистов. И вот, значит, снова хотят нас уничтожить, переделать, превратить в легкоуправляемых.

Но мы-то?! Ничего не екает, дурного предчувствия нет? Мы почему это позволяем? Почему позволяем насаждать ненависть в себе даже по отношению к родным нам людям?

Почему даем убеждать себя в том, что надо отвернуться от своего - матери, дома, страны, предприятий? Враг не просто мечтал об этом десятилетиями, он строил конкретные планы, вкладывал огромные деньги и реализовывал планы.





Где стало лучше после вмешательства НАТО - в Ливии, Ираке, Сирии, Афганистане, Югославии, Украине?

Назовите хоть одну страну, где стало лучше после вмешательства НАТО? Ливия, Ирак, Сирия, Афганистан, Югославия, Украина? Реальность такова: экономическая бездна и страдания людей, геноцид. К примеру, в виде санкций.





Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Врагу важно, чтобы и мы с вами страдали. Чтобы и мы с вами ничего не знали и не помнили. И тут, уж простите, я снова к образованию и воспитанию. Ну не может педагогом называться тот, кто просто отбывает часы. Не можешь, не хочешь - уходи, не твое это. Не совершай преступления, не рви связь поколений.