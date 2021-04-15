Людмила Ковалева - гостья программы "Скажинемолчи"

Участники протестных маршей не имели общего представления о будущем страны. Таким впечатлением в эфире программы "Скажинемолчи" поделилась первый заместитель председателя Телерадиовещательной организации Союзного государства. Людмила Ковалева рассказала, как изучала изнутри структуру красно-белого движения и также поделилась своим мнением о мимолетной славе лидеров оппозиции.



Людмила Ковалева также рассказала, как во время августовских событий спешила вернуться в Беларусь из России и почему стала активной участницей автопробегов в поддержку мира и стабильности нашей страны.



