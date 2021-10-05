Людмила Пекарская - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

Ее жизненной энергией восхищаются коллеги и ставят в пример молодому поколению. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" о сильных не только духом белорусских женщинах - Людмила Пекарская. Она была активисткой на Байкало-Амурской магистрали, прошла испытания различными должностями на госслужбе. Сегодня отдает всю себя профсоюзному движению, причем личным примером показывая, как надо работать, заниматься спортом и отдыхать. Ее взгляд на мир вокруг - 5 октября в вечернем эфире на "Беларусь 1".