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Людмила Шавель - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

Почти полвека в профессии с искренним желанием нести слово родной земли детям! Героиня новой серии проекта - о сильных не только духом белорусских женщинах - учитель белорусского языка и литературы Негорельской средней школы № 1 Людмила Шавель.

Ее выпускники не знают, что такое репетитор для ЦТ, для сдачи всегда выбирают белорусский язык. В копилке профессиональных достижений педагога - 4 стобалльника.

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