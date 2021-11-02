Людмила Шавель - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

Почти полвека в профессии с искренним желанием нести слово родной земли детям! Героиня новой серии проекта - о сильных не только духом белорусских женщинах - учитель белорусского языка и литературы Негорельской средней школы № 1 Людмила Шавель.

Ее выпускники не знают, что такое репетитор для ЦТ, для сдачи всегда выбирают белорусский язык. В копилке профессиональных достижений педагога - 4 стобалльника.