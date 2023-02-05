Людмила Волчок заставила подниматься наш флаг на Паралимпийских играх - без малого - 10 раз. Спортсменка в проекте "Несломленные"

Мы без устали можем говорить о талантах и силе наших атлетов. Эта спортсменка заставила подниматься наш флаг на Паралимпийских играх - без малого - 10 раз. Людмила Волчок выиграла все, что только можно в лыжных гонках. Поэтому пересела в лодку и успешно выступала вначале в академической гребле, а после в параканоэ.