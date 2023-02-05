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Людмила Волчок заставила подниматься наш флаг на Паралимпийских играх - без малого - 10 раз. Спортсменка в проекте "Несломленные"
Мы без устали можем говорить о талантах и силе наших атлетов. Эта спортсменка заставила подниматься наш флаг на Паралимпийских играх - без малого - 10 раз. Людмила Волчок выиграла все, что только можно в лыжных гонках. Поэтому пересела в лодку и успешно выступала вначале в академической гребле, а после в параканоэ.
Любовь к спорту не смогла уничтожить даже жуткая травма. Она всегда верит в лучшее и ищет позитив. И даже несмотря на то, что белорусы отлучены от международных стартов из-за политически мотивированных санкций, лидер нашей команды продолжает усердно тренироваться и передавать свой опыт новому поколению. Очередная серия проекта "Несломленные" (видео).
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