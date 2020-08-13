Людмила Здорикова: Права человека должны соблюдаться

"Права человека должны соблюдаться - как права меньшинств, так и права большинства. Сейчас, когда на площади выходят люди и говорят, что их большинство, я этому не верю и не поверю никогда. Но это меньшинство забывает, что и у меня, и у моего ребенка, и у моей матери, и у вас есть право на свободную мирную жизнь, на право без страха ходить на работу, без страха одного ребенка отпускать на площадку. Мы должны уважать права каждого. И наши права все должны уважать".