Людям интересен формат единого дня голосования - Кочанова

В соответствии с обновленной Конституцией в Беларуси впервые проводится единый день голосования. "На референдуме в 2022 году люди единогласно поддержали изменения в Основной закон. Одна из новелл как раз и касалась единого дня голосования, - напомнила председатель Совета Республики. - Точно так же будет проводиться одна сессия в год. Мы должны работать более оперативно, быстро. Мы рады тому, что в Конституцию внесли эти новеллы".

Она обратила внимание, что в электоральной кампании задействовано большое количество людей. "Это серьезный труд и серьезная подготовка. Досрочное голосование показало, что людям это интересно. Хорошие оценки были даны и международными наблюдателями. Наши граждане активно проявляли свое волеизъявление на досрочном голосовании", - отметила она.



Наталья Кочанова высказала мнение, что решение провести голосование за депутатов всех уровней в один день было правильным. "Во-первых, в электоральной кампании всегда задействовано много людей, это серьезный труд и подготовка. Во-вторых, когда будут одномоментно выбраны все депутаты и они одномоментно приступят к работе, которой будут заниматься на протяжении 5 лет, - это правильно", - считает председатель Совета Республики.



По ее словам, досрочное голосование показало, что людям интересен формат единого дня голосования.

