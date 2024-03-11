"Людям надо рассказывать и объяснять" - на что Лукашенко настраивает новых руководителей местной вертикали

"Я хочу предупредить всех, что легко в этом году, естественно, не будет. И в последующем тоже", - подчеркнул глава государства. Президент заметил, что многие актуальные вопросы, волнующие общество, затрагиваются в сюжетах и передачах на телевидении, в прессе, интернете. "Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства ориентировал представителей власти, чиновников на то, чтобы они больше разъясняли людям, насколько сложные сейчас времена и почему важен вклад каждого человека, особенно в части благоустройства и наведения порядка. "И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон, и душат прилично. И то, что наши люди этого не почувствовали, - это заслуга в том числе власти, - обратил внимание Президент. - Людям надо рассказывать и объяснять: то, что они должны делать, они должны сделать. За них никто не сделает".

