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"Людям надо рассказывать и объяснять" - на что Лукашенко настраивает новых руководителей местной вертикали
От каждого человека нужно больше ответственности и инициативности, особенно в части благоустройства и наведения порядка. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил,принимая кадровые решения11 марта, сообщает БЕЛТА.
Как сообщалось, глава государства согласовал назначения в руководстве Минского облисполкома и двух райисполкомов. Так, первым зампредседателя Миноблисполкома согласован Василий Сысоев, который по настоящее время работал здесь же, возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию. Руководить Березинским райисполкомом будет Андрей Соколовский, который до настоящего времени являлся замглавы этого района. А Кореличский райисполком возглавит Андрей Гордей, работавший первым заместителем председателя - начальником управления сельского хозяйства и продовольствия Оршанского райисполкома.
"Я хочу предупредить всех, что легко в этом году, естественно, не будет. И в последующем тоже", - подчеркнул глава государства. Президент заметил, что многие актуальные вопросы, волнующие общество, затрагиваются в сюжетах и передачах на телевидении, в прессе, интернете. "Наши люди требуют порой от власти то, что власть делать не должна", - сказал Александр Лукашенко. Глава государства ориентировал представителей власти, чиновников на то, чтобы они больше разъясняли людям, насколько сложные сейчас времена и почему важен вклад каждого человека, особенно в части благоустройства и наведения порядка. "И дело не только в санкциях, хотя и в них тоже. Нас душат со всех сторон, и душат прилично. И то, что наши люди этого не почувствовали, - это заслуга в том числе власти, - обратил внимание Президент. - Людям надо рассказывать и объяснять: то, что они должны делать, они должны сделать. За них никто не сделает".
Фото: БЕЛТА
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