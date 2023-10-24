Людям с инвалидностью будут предложены рабочие места на электронной ярмарке вакансий 26 октября

Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 26октября с 10:00 до 12:00 проводит электронную ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. Она пройдет на сайте e-vacancy.by. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на столичную службу занятости населения.

Соискатели смогут в режиме реального времени ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.

Будет предложено около 70 свободных рабочих мест. Их представят УП"Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ОАО "МАЗ- управляющая холдинга БЕЛАВТОМАЗ", ООО "Радужница", ГП "КШП города Минска", УЗ "10-я городская клиническая больница г.Минска" и другие.