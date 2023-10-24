3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Людям с инвалидностью будут предложены рабочие места на электронной ярмарке вакансий 26 октября
Комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома 26октября с 10:00 до 12:00 проводит электронную ярмарку вакансий для людей с инвалидностью. Она пройдет на сайте e-vacancy.by. Об этом сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на столичную службу занятости населения.
Соискатели смогут в режиме реального времени ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, приглашение на собеседование.
Будет предложено около 70 свободных рабочих мест. Их представят УП"Светоприбор" ОО "БелТИЗ", ОАО "МАЗ- управляющая холдинга БЕЛАВТОМАЗ", ООО "Радужница", ГП "КШП города Минска", УЗ "10-я городская клиническая больница г.Минска" и другие.
По окончании мероприятия все актуальные предложения будут автоматически перенесены в общереспубликанский банк вакансий на порталегосударственной службы занятости.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Смертельная авария произошла в Минском районе - погиб пешеход
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе