Лыжероллерную трассу открыли в оздоровительном лагере БНТУ "Политехник"

К началу новой летней смены приурочили и открытие лыжероллерной трассы длиной в 1300 метров в санатории-профилактории БНТУ "Политехник". Помимо тренировок, для юных спортсменов, отдыхающих в лагере, на трассе организуют "тропу здоровья", а также всевозможные мастер-классы и спортивные занятия.



В открытии новой трассы приняли участие призеры 5-го чемпионата мира среди студентов по конькобежному спорту.



