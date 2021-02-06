Лыжная гонка "За единую Беларусь!" сегодня соберет белорусов в 12:30 в Веснянке

Сегодня спортивный праздник в Веснянке продолжится. Лыжная гонка "За единую Беларусь!" соберет неравнодушных к судьбе своей страны белорусов. Начало гонки в 12:30. Помимо преодоления дистанций, участников акции ожидает мастер-класс по гиревому спорту, выступление белорусских силачей и развлекательная программа.