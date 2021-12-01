Лыжные трассы и катки готовят в Минске

В Веснянке готовят искусственное покрытие для лыжероллерной трассы. Первая часть трассы длиной в 300 метров уже готова. Если позволит погода, ее будут расширять до пяти километров. На зимней дистанции активно работает спецтехника. Накапливать снежные сугробы надо быстро, пока позволяет минусовая температура воздуха. Свежую трассу успели опробовать любители зимнего спорта.