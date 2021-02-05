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М. Чаплыга: Блокировкой телеканалов президент Зеленский нарушает Конституцию

Блокировкой телеканалов Зеленский нарушает Конституцию. Такое мнение высказал украинский политический консультант Михаил Чаплыга. По его словам, подобный случай произошел впервые в истории независимой Украины, когда санкции применили к собственным гражданам.

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