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М. Чаплыга: Единственное разрешение конфликта - в дипломатической сфере
За ситуацией в Нагорном Карабахе следит буквально весь мир. Своим взглядом на конфликт Армении и Азербайджана поделился украинский политолог Михаил Чаплыга. Вот его мнение.
М. Чаплыга: Беда в том, что в конфликтах одни страны видят территории, другие - людей
Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):
"Конфликту ведь значительно больше, чем с 1991 года. Уже более 100 лет. Беда в том, что в конфликтах одни страны видят территории, другие видят людей. Попытка сохранить людей может привести к утрате территорий и наоборот. Здесь нет победителей.
Единственное разрешение (может, это долго и неудобно) - в дипломатической сфере. Любое столкновение приведет к потерям гражданского населения. Возникает вопрос: кто будет поставлять воду/еду, кто компенсирует потерю жилья, работы, соцсферы. Как правило, заложники таких ситуаций - мирные жители. Здесь я могу только предложить продолжить дипломатический формат. Только в таком формате остаются живыми мирные люди".
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