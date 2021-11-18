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М. Чаплыга: Имиджевый удар по правящим партиям Польши не в интересах европейских СМИ
Имиджевый удар по правящим партиям Польши не в интересах европейских СМИ. Там практически отсутствуют материалы с анализом причин ситуации на границе,а слово "беженцы"скромно заменили на "чужеземцы". Так, по мнению политического консультанта Михаила Чаплыги, проще сформировать общественное мнение, нужное властям.
Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина):
Белорусская сторона на данный момент не ограничивает работу СМИ.Могут прийти любые. Полякам же более выгодно показать картинку так, как они хотели. Правящий режим Польши будет пытаться показать только ту картинку, которая политически выгодна правящей партии. Соответственно, допустить кого-либо еще туда означает подорвать все усилия. Потому что люди могут увидеть простых, не агрессивных и не вооруженных людей, пытающихся найти лучшую жизнь. В свое время миллионы поляков мигрировали - кто в Германию, кто Британию, кто Гренландию. Они искали лучшей жизни. Чем те поляки отличаются от тех мигрантов, которые сегодня пытаются приехать в Германию и найти лучшую жизнь из стран, которые были разгромлены в рамках борьбы за ресурсы и золотые миллиарды?
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