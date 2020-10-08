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М. Чаплыга о причинах резкого обострения ситуации в Кыргызстане

Резко обострившаяся ситуация в Кыргызстане сейчас обсуждается экспертами всего мира. Своим взглядом с нашим телеканалом поделился украинский политолог Михаил Чаплыга.

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