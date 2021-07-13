М. Чаплыга: Покушение на жизнь белорусов - очередная фаза неудавшегося переворота

Все эти патроны, которые были заряжены, но не выстрелили, они начали отстреливать прямо сейчас. Вам нужно готовиться и к другим разрозненным провокациям. Но это не провокация, это будет выглядеть как провокация, но на самом деле отработка тех патронов, которые были заложены сделать переворот, который не удался, и будут взрываться хаотичным образом. Предсказать это весьма сложно.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)

