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М. Чаплыга: Покушение на жизнь белорусов - очередная фаза неудавшегося переворота
Покушения на жизнь некоторых известных белорусов - это очередная попытка переворота радикальных групп, за которыми, очевидно, стоят те, кто все еще надеется на геополитический захват Беларуси.
Таким мнением поделился украинский эксперт Михаил Чаплыга. Из-за полного отчаяния и отсутствия аргументов, у оппозиции в ход идут уже бандитские и экстремистские формы противостояния.
Все эти патроны, которые были заряжены, но не выстрелили, они начали отстреливать прямо сейчас. Вам нужно готовиться и к другим разрозненным провокациям. Но это не провокация, это будет выглядеть как провокация, но на самом деле отработка тех патронов, которые были заложены сделать переворот, который не удался, и будут взрываться хаотичным образом. Предсказать это весьма сложно.
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