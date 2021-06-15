М. Чаплыга: Прекращение трансляции "Беларусь 24" - очередной удар по интересам украинцев

Комментируют у нас это граждане, которые от этого пострадали. Но мы же понимаем, что у нас внешнее влияние, к сожалению, превалирует над внутренним влиянием. Естественно, это негативно. Я вам больше скажу, для того, чтобы достичь людей на востоке или западе Украины, после того как у нас ввели платное цифровое телевидение, а бесплатным осталось российское и белорусское, очень многие перешли на русские и белорусские телеканалы на Западной и Восточной Украине. Соответственно, попытки ограничения вещания Белорусского телевидения, это удар по украинским гражданам. Санкции якобы против Беларуси, а на самом деле, это удар по собственным гражданам, по интересам, например, Черниговской области - там многие смотрели и смотрят телевидение Беларуси. Неприятно, конечно, но будут пытаться находить если не онлайн-вещание в интернете, то хотя бы смотреть информацию в записи. К сожалению, то, что произошло и в сфере авиации, и в других сферах со стороны Украины, нарывается на серьезную критику со стороны граждан и, к сожалению, во многом трактуется как удар по интересам украинских простых граждан, но в угоду интересов каких-то транснациональных игроков.

Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)