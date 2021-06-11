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М. Чаплыга: Запад хочет выжить за счет Беларуси
Политика Запада в отношении Беларуси охарактеризована лишь тем, что ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Когда происходит падение ВВП, промпроизводства, происходит во всем мире на фоне этого коронавирусного кризиса, каждая страна пытается выжить за счет других. Соответственно, Западная Европа и США хотят защитить себя ценой Беларуси, нового ничего тут нет. В чем причина этого всего? Скорее речь идет о принудительной посадке самолета. Скоро мы узнаем, кто был инициатором этого всего. Скорее всего, это была Великобритания и США. В зависимости от того, что произойдет.
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