М. Чаплыга: Запад хочет выжить за счет Беларуси

Политика Запада в отношении Беларуси охарактеризована лишь тем, что ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать. Когда происходит падение ВВП, промпроизводства, происходит во всем мире на фоне этого коронавирусного кризиса, каждая страна пытается выжить за счет других. Соответственно, Западная Европа и США хотят защитить себя ценой Беларуси, нового ничего тут нет. В чем причина этого всего? Скорее речь идет о принудительной посадке самолета. Скоро мы узнаем, кто был инициатором этого всего. Скорее всего, это была Великобритания и США. В зависимости от того, что произойдет.

Формальным поводом санкций в отношении Беларуси стала посадка самолета Raynair из-за угрозы взрыва. Хотя совершено таких же посадок в мире до и после этого инцидента было предостаточно.



Реальная причина совершенно в другом, считает политический консультант из Украины Михаил Чаплыга. По мнению эксперта, Запад на фоне падения своей экономики хочет выжить за счет ресурсов нашей страны.



Михаил Чаплыга, политический консультант (Украина)