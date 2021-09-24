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М. Чирков: Покупка энергоносителей у Беларуси - логичный выход из энергетического кризиса Прибалтики
К слову, газовые хранилища в странах Европы и Великобритании заполнены примерно на 72 % - это минимум за последние 10 лет.
Самое время драться за энергопотоки. Латвия с Литвой не поделили белорусскую энергию! Рига подает жалобу в Еврокомиссию на действия Литвы по предотвращению попадания на балтийский рынок электроэнергии с БелАЭС. Вильнюс умудрился снизить пропускную способность электросетей на границе с Беларусью в условиях рекордных цен на электроэнергию. В латвийском Минэкономики заявили, что этому нет технических обоснований. Впрочем, Латвия и так будет прикупать продукцию БелАЭС, поскольку импортирует электроэнергию из России, а у нас единая энергосистема.
Страны Балтии одними из первых ощутили на себе негативные последствия европейского энергетического коллапса. Но причины здесь сугубо политические. Так считает известный российский политолог, доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков.
По мнению эксперта, отсутствие политической самостоятельности не позволяет Прибалтике предпринять логичный и прагматичный шаг для урегулирования данного кризиса, а именно - начать легально закупать электроэнергию в Беларуси.
Если говорить о странах Балтии, то можно констатировать, что в данных странах утрачена политическая независимость. И различные варианты решения энергетического кризиса прагматичные и очень логичные, последовательные - они отметаются в угоду политической конъюнктуре.И понятно, что использование дешевых энергоносителей из России или, может, поставляемых из Беларуси, с БелАЭС, это был бы выход. Но на это, конечно, никто странам Балтии не разрешит пойти и сделать выгодно для своих предприятий, сделать выгодно для потребителей - физических лиц, и, конечно, когда такие нерыночные механизмы работают, то ничего хорошего не происходит.Ведь электроэнергия из Беларуси - она дешевая, она близко, ведь для электроэнергии важно расстояние для передачи. Это выгодно, это удобно, но, к сожалению, этим пользоваться невозможно из-за насаждаемых извне политических условий.
Литовский производитель удобрений сокращает производство из-за высоких цен на газ.И когда наши европейские соседи поймут, что все и вся в глобальном мире неразрывно связаны? Вот конкретный небольшой (пока) пример.
Отказались от белорусских удобрений, а свой ресурс, увы, не тянут.
Крупнейший в Прибалтике производитель азотных удобрений Achema в Литве отправил в простой треть сотрудников - это около 400 человек. Цены на газ поднялись до отметки, выше которой деятельность предприятия становится убыточной. Уже остановлены три производственных блока. Отмечу, 80 % себестоимости продукции Achema состоит из цены на газ. Если она не снизится, предприятию грозит полная остановка! В результате пострадают более тысячи других компаний, прямо или косвенно связанных с литовским производителем удобрений.
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