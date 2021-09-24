М. Чирков: Покупка энергоносителей у Беларуси - логичный выход из энергетического кризиса Прибалтики

Если говорить о странах Балтии, то можно констатировать, что в данных странах утрачена политическая независимость. И различные варианты решения энергетического кризиса прагматичные и очень логичные, последовательные - они отметаются в угоду политической конъюнктуре.И понятно, что использование дешевых энергоносителей из России или, может, поставляемых из Беларуси, с БелАЭС, это был бы выход. Но на это, конечно, никто странам Балтии не разрешит пойти и сделать выгодно для своих предприятий, сделать выгодно для потребителей - физических лиц, и, конечно, когда такие нерыночные механизмы работают, то ничего хорошего не происходит.Ведь электроэнергия из Беларуси - она дешевая, она близко, ведь для электроэнергии важно расстояние для передачи. Это выгодно, это удобно, но, к сожалению, этим пользоваться невозможно из-за насаждаемых извне политических условий.

Максим Чирков, доцент экономического факультета МГУ, политолог (Россия)