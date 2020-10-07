М. Добкин: Два украинских майдана - это технологии

О цветных революциях свое мнение высказал и популярный украинский политик Михаил Добкин. В интервью Дмитрию Гордону гость с присущей ему откровенностью рассказал, где сейчас те, кто устраивал в Киеве майданы, и что светит тем, кто сегодня пытается воевать за призрачные перемены.