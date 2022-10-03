М. Дудаков: У ЕС нет никакой субъектности

У Евросоюза, как мы уже в этом году убедились, у кого еще были какие-то сомнения, нет никакой субъектности. Он полностью движется в русле политики США, зависит от США, пусть пытается периодически брыкаться, но тем не менее своей независимой политики никакой не проводит, и поэтому действительно те санкции, которые Запад вводит против России, бьют именно по Европе. Да, их инициатором является Вашингтон, но Америку они ударяют по касательной, напрямую бьют именно европейскую экономику. Мы видим, конечно, как те же самые американцы на этом дополнительно зарабатывают деньги, потому что это и бегство капиталов из Европы, и бегство некоторых предприятий, уже в том числе в США. Да, конечно, думаю, что в будущем ускорится миграция рабочих рук, мозгов, высококвалифицированных специалистов из европейских стран в США на фоне рецессии, энергокризиса и взлета безработицы. Американцы выигрывают от этого, избавляясь от своего экономического конкурента Европы, потому что политически практически она полностью зависима и поэтому позволяет свою экономику вот так деконструировать, как это мы сейчас видим.

Малек Дудаков, политолог-американист