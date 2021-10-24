М. Костинов: Прививка от гриппа усиливает иммунитет к COVID-19

Самым действенным методом в борьбе с COVID остается вакцинация. Не менее важна и прививка от гриппа. Она способна усилить неспецифический врожденный иммунитет и таким образом улучшить защиту организма от целого ряда других вирусов, включая COVID-19.



Такое мнение высказал профессор НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов. По словам эксперта, люди, получившие прививку от гриппа, меньше рискуют заразиться коронавирусом и переносят его легче.