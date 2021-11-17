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М. Маркелов поделился своим мнением о нарушении всех норм международного гуманитарного права польской стороной

За абсолютно неприемлемым поведением польской стороны скрывается стремление решить свои проблемы. Своим мнением о нарушении всех норм международного гуманитарного права с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский эксперт Михаил Маркелов.

Их бесполезно как-то вразумлять и вести с нимидиалог. Польша в этой связи ведет себя совершенно отвратительно: кричит "караул! нас бьют! у нас беда! у нас война!", на границу ввела войска против мирных беженцев, задействует все свои силы и создает вот эту искусственную напряженность вместо того, чтобы организовать коридор, договориться с Германией и пропустить этих людей туда. Это полная глупость, что этот кризис выгоден президенту Беларуси. Лукашенко, видимо, больше делать нечего, как думать не о своем народе, а о беженцах. Какая нагрузка сейчас идет на Беларусь. Помимо того, что она вкладывает свои бюджетные деньги, будет вынуждена вкладывать медицинские силы, спецслужбы - вот всем этим сегодня занимается Беларусь, предоставляя свою территорию для несчастных людей.
Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)

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