М. Маркелов поделился своим мнением о нарушении всех норм международного гуманитарного права польской стороной

Их бесполезно как-то вразумлять и вести с нимидиалог. Польша в этой связи ведет себя совершенно отвратительно: кричит "караул! нас бьют! у нас беда! у нас война!", на границу ввела войска против мирных беженцев, задействует все свои силы и создает вот эту искусственную напряженность вместо того, чтобы организовать коридор, договориться с Германией и пропустить этих людей туда. Это полная глупость, что этот кризис выгоден президенту Беларуси. Лукашенко, видимо, больше делать нечего, как думать не о своем народе, а о беженцах. Какая нагрузка сейчас идет на Беларусь. Помимо того, что она вкладывает свои бюджетные деньги, будет вынуждена вкладывать медицинские силы, спецслужбы - вот всем этим сегодня занимается Беларусь, предоставляя свою территорию для несчастных людей.

Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)