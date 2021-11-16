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М. Маркелов: Ситуация на границе - позорище всему ЕС
Скопление беженцев объясняется обещанной им красивой жизнью, и как мы видим, псевдогуманизмом - по словам российского эксперта Михаила Маркелова, Польша ведет политическую игру, фигурами в которой стали люди, некогда поверившие в добро по-европейски, и игра эта беспринципна.
То, что сейчас происходит, это позорище всему Евросоюзу, это рушит все понимания об их демократии, об их гуманизме. Они проявляют гуманизм к каким-то меньшинствам, а в отношении людей, которые реально находятся сейчас в скотских условиях, не делается ровным счетом ничего, войска стягивают. Польша предоставить обязана гуманитарный коридор, разместить людей, провести их через санитарный кардон и отправить на территорию Германии. В чем проблема - откройте коридор, не давайте им расползтись по стране - и все. Германия их принимает, все решается за один-два дня. Это Польша готовится к военной операции и подстрекает всю Европу. Там 3 000 мирных жителей.
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