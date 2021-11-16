М. Маркелов: Ситуация на границе - позорище всему ЕС

То, что сейчас происходит, это позорище всему Евросоюзу, это рушит все понимания об их демократии, об их гуманизме. Они проявляют гуманизм к каким-то меньшинствам, а в отношении людей, которые реально находятся сейчас в скотских условиях, не делается ровным счетом ничего, войска стягивают. Польша предоставить обязана гуманитарный коридор, разместить людей, провести их через санитарный кардон и отправить на территорию Германии. В чем проблема - откройте коридор, не давайте им расползтись по стране - и все. Германия их принимает, все решается за один-два дня. Это Польша готовится к военной операции и подстрекает всю Европу. Там 3 000 мирных жителей.

Михаил Маркелов, журналист, политолог (Россия)