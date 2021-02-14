М.Орда: Применение санкций по отношению к предприятиям - война против простых белорусов

Войной против простых белорусов назвал председатель Федерации профсоюзов Беларуси применение санкций по отношению к предприятиям, которые просто работают, торгуют и производят продукцию.



Предварительные итоги первого дня ВНС обсудили с Михаилом Ордой и Владимиром Караником



Председатель ФПБ Михаил Орда в проекте "Разговор у Президента"

