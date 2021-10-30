М. Осипов о тех, кто вместо единства и созидания выбрал путь конфронтации и раскола

Нынешний Год народного единства не просто время появления нового праздника в белорусском календаре, это еще и хороший повод оглянуться назад, оценить пройденный страной за четверть века грандиозный путь и задуматься над тем, как легко оказалось едва не потерять все то, что создавалось многими людьми за долгие годы.

Именно в Год народного единства, который пришел на смену полному испытаний 2020-му, отчетливо понимаешь цену и самому такому единству, и общественному согласию в целом.

Максим Осипов приветствует вас, чтобы подвести некоторые предварительные итоги завершающегося Года народного единства.

Конечно, до его конца еще есть время. Но именно оно - последний шанс переосмыслить свою позицию тем, кто вместо единства и созидания выбрал путь конфронтации и раскола.

12 октября Совет Министров принял постановление № 575 "О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма". Как пояснил начальник отдела ГУБОПиК Вячеслав Орловский, этот документ регламентирует порядок признания экстремистскими формированиями тех граждан, которые объединились различными способами, включая использование интернет-ресурсов, для создания экстремистских материалов, их популяризации и распространения, а также осуществления иной деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности государства.

Статья 361-1. Создание экстремистского формирования либо участие в нем.

Создание экстремистского формирования - до 7 лет лишения свободы. Те же деяния, совершенные повторно либо должностным лицом - до 10 лет лишения свободы. Участие в таком формировании - до 6 лет лишения свободы.









Согласно закону, признавать те или иные формирования экстремистскими уполномочены МВД и Комитет госбезопасности. Создатели, организаторы и участники таких формирований будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 361-1 УК, подчеркнул Вячеслав Орловский.

Но есть важное уточнение. Лицо освобождается от уголовной ответственности по этой статье, если оно своевременным сообщением госорганам или иным образом способствовало выявлению, предотвращению либо пресечению деяний, отнесенных законодательством к экстремистской деятельности.

Проще говоря, государство дает оступившимся в 2020-м шанс исправиться, покаяться, самим прийти в ГУБОПиК, да и просто пересмотреть свои взгляды и поведение. В конце концов, ошибаться может каждый. А повинную голову меч не сечет. Примеры Воскресенского, Бегуна, Протасевича и его барышни - разве не подтверждение тому, что никакой мести или автоматической "посадки" это не влечет? Причем озвученные примеры - лишь из тех, что "на слуху", а на самом деле таковых сотни и тысячи!

И речь вовсе не о предательстве идеалов или убеждений!

Не может здравомыслящий человек искренне и от души поклоняться балагану надувных псевдополитиков, единственная цель которых - надуть и разуть собственный народ.

Не может отстаивать идеалы западной "демократии", за которыми уже не одно десятилетие кряду следуют лишь нищета, упадок экономики и крах государства.

Не может - если только не в этом и заключается его цель. Но даже если и сегодня кто-то этого не осознал, упорствует и ведет подрывную работу - самое время одуматься. Оглянуться. Пересмотреть свое поведение и свои взгляды.

Конечно, и уроки истории неплохо учесть: раскаяние раскаянию - рознь. Советский журналист Михаил Кольцов как-то заметил, что Гражданская война начиналась с "честных слов".

Именно под честное слово не воевать против революции большевики отпускали своих ярых врагов. А те зачастую тут же включались в борьбу против революции. Один из самых известных примеров - генерал Петр Краснов, арестованный в ноябре 1917-го, давший слово лично Ленину не выступать против Советов и сразу после освобождения начавший войну не только с Советами, но и со своим же народом.

"Вот я пришел, привез три тысячи баллонов удушливого газа, задушу весь край ваш, и тогда погибнет все живое", - обнадеживал он жителей Царицына в 1918-м.

В годы Второй мировой войны Краснов верно служил фюреру.

"Да поможет Господь немецкому оружию и Гитлеру!" - заявил он уже в день нападения нацистской Германии на СССР.