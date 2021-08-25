В чем заключаются интересы зарубежных грантодателей к различным НПО и НКО рассказывает М. Осипов в "Площадке"

Именно в целях национальной безопасности Министерство юстиции Беларуси приняло решение о ликвидации около двух десятков более чем из трех тысяч неправительственных и некоммерческих организаций - НПО и НКО. Естественно, это вызвало предсказуемый вой в столь же "неправительственных" и "некоммерческих" сетевых и телеграм-ресурсах. Почему в кавычках? Да потому что и НПО с НКО, и сочувствующие им «рупоры» очень даже завязаны и на правительства, и на финансы. Правда, важный нюанс - на чужие правительства и их финансы. А значит - и их интересы.

Максим Осипов приветствует вас, чтобы поговорить о гражданском обществе.Нет, не о гражданах. Не о нас с вами. А о гражданском обществе в его современной иезуитской трактовке.

В этом обществе заявленные сферы деятельности НПО и НКО чрезвычайно широки: построение справедливого общества и демократизация политических процессов, борьба с коррупцией и защита животных и прав человека, схватка с гендерной, расовой, сексуальной и прочими дискриминациями и борьба с автомобилями, атомными электростанциями, прививками и ветряными мельницами.



Однако важнейшим направлением множества НПО и НКО является организация различных школ лидерства, общественных активистов и молодых политиков. Недавно анализировавший эту сферу на примере Украины медиаресурс Вести.ua пришел к выводу:







А потоки этих финансовых потоков отнюдь не жидкие. Так, в Украине прочно обосновалось Агентство США по международному развитию (USAID), ставшее центром всего спрута американских структур-доноров. Вести.ua подсчитал:



"С 1992 года, когда USAID открыло первый украинский офис, только по официальным данным, фонд вложил $ 1,9 млрд в развитие демократии и гражданского общества Украины".



И результат налицо. Уровень жизни заметно падает, цены то и дело растут, полная подотчетность дяде Сэму крепнет. Ведь эти почти 2 миллиарда пошли не гражданам, а именно гражданскому обществу: Институту поддержки демократии в Восточной Европе, организации Freedom House и прочим, прочим, прочим.



Еще интереснее ситуация в Литве. Просматривал на днях свой собственный архив 16-летней давности. И обнаружил прелюбопытнейшую с учетом знаний дня сегодняшнего вещь.



Осенью 2005 года аналитический литовский журнал "Экстра" обратил внимание на странные связи небезызвестного Джорджа Сороса с вторично действовавшим тогда президентом Литвы, бывшим федеральным чиновником США и даже членом Республиканской партии Валдасом Адамкусом. И на то, что соросовской критике подвергаются в Литве все структуры власти, кроме президентуры. Издание сообщало о примечательном факте тех дней: Адамкус опоздал на встречу с президентом США Джорджем Бушем, потому что затянулась его, Адамкуса, предыдущая встреча с Соросом. Экстраординарность случившегося "Экстра" даже не пытался осмыслить, лишь заметил:







Но мы осмыслить попробуем. Следите за руками.

Бывший нацистский пособник и бывший федеральный чиновник США в 1998-м становится президентом Литвы. А в 2003-м неожиданно проигрывает либерал-демократу Роландасу Паксасу, хотя в первом туре был фаворитом. В 2004-м Паксаса обвиняют в коррупции и связях с международной преступностью, отстраняют по импичменту и запрещают баллотироваться вновь. К рулю возвращается бывший нацистский пособник и бывший федеральный чиновник США, для которого Сорос значит больше, чем президент США.



И в этой комбинации маячит такой безобидный на вид ЕГУ. И прочие большие и малые НКО и НПО, густо опутавшие наших соседей и пытавшиеся то же самое сделать и с Беларусью при немалом участии Литвы, фашизация которой становится все более отчетливой.



Случайность?Выводы каждый сделает сам.