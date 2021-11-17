М. Петрашко разоблачает фейки, созданные западной пропагандой

Тяжелую ситуацию, в которой оказались мигранты, многие западные политики пытаются использовать в свою пользу. Лагерь беженцев западная пропаганда использует как медиаплощадку для информационной войны.

Чтобы показать всему миру правду о том, что происходит на границе, Беларусь пустила на свою территорию всех желающих журналистов. Но западная пропаганда продолжает плодить фейки. Их разоблачением занялась Мария Петрашко. Подробности - в видео.